26 February, 2026
MENU
mobile-logo
HomeAttualitàEolico e RWM. Ancora docce fredde per la Sardegna
Attualità

Eolico e RWM. Ancora docce fredde per la Sardegna

0
422Views

La Regione Sardegna, ancora una volta “sceglie di non decidere”. La presidente Alessandra Todde, inerte, delega il governo Meloni a decidere per la Sardegna sulla produzione bellica dell’Rwm a Domusnovas. Il ministero dell’Ambiente attraverso il commissario ad acta approva la valutazione d’impatto ambientale e dà il via all’ampliamento della fabbrica delle bombe nell’area più povera d’Europa, più inquinata, esposta a nuovi rischi per la sicurezza e con un equilibrio idrogeologico del territorio già fragile.

Un atto di irresponsabilità politica, etica e morale nello stesso stile con cui la presidente Todde ha gestito la questione della speculazione energetica da fonti rinnovabili, attraverso due leggi regionali di dubbia efficacia e che la Corte Costituzionale avrebbe certamente bocciato. Tutto al fine di consentire che il governo Meloni varasse la tremenda L4/2026 sulle aree idonee. Legge che a tutt’oggi la presidente Todde non ha impugnato, delegittimando politicamente la Regione Autonoma. E’ così che per la speculazione sugli impianti eolici, lo Stato vincola 370mila ettari di territorio sardo, chiudendo, ancor più in bellezza, il cerchio del famigerato DM 199/2021, il decreto Draghi che apriva le porte della Sardegna alla speculazione. Oggi a potenziare quel disegno ci pensa il governo Meloni. Tutto torna. Il DM 199/2021 ebbe l’avallo dell’allora viceministra dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, divenuta poi presidente della Sardegna, con il giustificato plauso delle alte sfere della politica romana.

La recita da gran teatro, dell’opposizione della presidente Todde alla presidente del Consiglio Meloni, entrambe ispirate al modello dell’economista, banchiere e politico italiano, Mario Draghi, si chiude con un bilancio legislativo fallimentare per la nostra regione Autonoma.

E’ una grande vittoria dello Stato e una pesante sconfitta per la Sardegna e non solo in campo energetico.

Claudia Zuncheddu

Rete Sarda per la Difesa della Sanità Pubblica

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Rinasce la Ferrovia
Davide Donati, 20 an

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Cultura
Domani, giovedì 26
Industria
Uil Sardegna e Uilm:
Industria
Romeo Ghilleri (cons
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY