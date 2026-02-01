Basket, serie C maschile: impresa della Scuola Basket Miners Carbonia nel derby di Calasetta: 81 a 86

Impresa della Scuola Basket Miners Carbonia nel derby di Calasetta, nella sesta giornata di ritorno del campionato di serie C maschile. La squadra di Michele Matteu s’è imposta con il punteggio di 86 a 81, primo tempo 50 a 46.

Il primo tempo è stato caratterizzato da due quarti dall’andamento opposto: partenza lanciata della squadra di Simone Frisolone, capace di mettere a segno ben 30 punti in 10′, chiusi avanti di 11: 30 a 19. Reazione della squadra di Michele Matteu nel secondo quarto, trascinata da Gionata Putignano e Fabio Cau (alla fine 51 punti in due), con un parziale di 31 a 16 all’intervallo lungo avanti 50 a 46.

Terzo e ultimo quarto sul filo dell’equilibrio, 19 a 17 e 16 a 19, e alla fine l’ha spuntata la Scuola Basket Miners Carbonia che ha così conquistato la prima vittoria esterna (le altre tre vittorie sono arrivate in casa, con Ferrini Pisano Arredamenti, Sef Torres e Basket Sant’Orsola. Con i due punti lascia l’ultimo posto alla Ferrini Pisano Arredamenti, battuta di misura 77 a 73 sul campo della Fisiokons Aurea Sassari.

L’inattesa battuta d’arresto non cambia gli ambiziosi programmi della Camping La Salina Calasetta, che ha perso l’imbattibilità casalinga ma si conferma al secondo posto, a quattro lunghezze dalla capolista Sirius Pall. Nuoro, con una partita da recuperare, in programma mercoledì prossimo 4 febbraio, in casa, alle 20.00, con l’Olimpia Cagliari, squadra con la quale condivide il secondo posto.

Nel girone d’andata, a Carbonia, la Camping La Salina Calasetta si impose con un largo punteggio: 98 a 62.