21 March, 2026
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Basket Serie C: il Calasetta a Sassari con la Fisiokons Aurea deve vincere per andare alla bella nel quarto dei playoff, Carbonia con la Demones gioca per il 2 a 0 che vale la salvezza

Il campionato di serie C di basket maschile entra nel vivo di playoff promozione e playout salvezza. Il Camping La Salina Calasetta (seconda classificata al termine della regular season) domani sera, a Sassari (Palestra Luca Simula, via Poligono 2, a Sassari, inizio ore 20.00, dirigono Matteo Fancellu e Riccardo Cappelloni di Sassari), con la Fisiokons Aurea (settimana classificata), deve vincere per andare alla bella nel quarto di finale dei playoff, dopo la sconfitta di misura subita in casa con il punteggio di 77 a 74; la Scuola Basket Miners Carbonia (decima classificata al termine della regular season) con la Demones Ozieri (nona classificata) questa sera (Cupola Geodetica di via Deffenu, inizio ore 18.00, dirigono Riccardo Solinas di Sestu e Simone Margaritella di Quartu Sant’Elena) gioca per il 2 a 0 che vale la salvezza, dopo la convincente vittoria esterna ottenuta a Ozieri (80 a 71).

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