21 March, 2026
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Si è svolta giovedì sera, nella sede dell’Asvoc, a Carbonia, la presentazione del progetto per la riqualificazione della via Lubiana

Si è svolta giovedì sera, nella sede dell’Asvoc, a Carbonia, nel corso di un’assemblea pubblica, la presentazione del progetto per la riqualificazione della via Lubiana. E’ stato un momento di confronto diretto tra Amministrazione comunale e cittadini per presentare nel dettaglio il progetto e condividere tempi e modalità dei lavori. L’avvio del cantiere è previsto entro circa 50 giorni, con l’ingresso nella fase operativa dell’intervento, reso possibile dalla partecipazione ad un bando regionale, con un finanziamento di 1.950.000 euro, ai quali l’Amministrazione comunale ha associato un cofinanziamento di 500.000 euro.
Nel corso dell’incontro, il sindaco Pietro Morittu, l’assessore dei Lavori pubblici Manolo Mureddu e il dirigente del V settore Mario Mammarella, hanno illustrato gli interventi previsti, che interesseranno l’intera via: il rifacimento della pavimentazione stradale, la realizzazione dei marciapiedi, il miglioramento del sistema di raccolta delle acque e una riorganizzazione complessiva degli spazi.
I lavori saranno realizzati per fasi e comporteranno inevitabili modifiche alla viabilità e alla sosta, ma rappresentano un passaggio fondamentale per intervenire in modo strutturale su criticità presenti da anni.
L’assemblea è stata anche l’occasione per raccogliere domande e osservazioni da parte dei cittadini, in particolare su tempi, parcheggi e impatto delle opere sul quartiere. Un confronto utile per accompagnare un intervento atteso e costruire maggiore consapevolezza sul percorso che sta per iniziare.
Con l’avvio imminente dei lavori, prende forma un intervento che punta a restituire alla città una via più sicura, ordinata e funzionale.
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