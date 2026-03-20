In occasione del Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026), al fine di venire incontro alle esigenze degli elettori, il comune di Carbonia ha attivato i seguenti servizi straordinari
In occasione delle consultazioni elettorali (Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026), al fine di venire incontro alle esigenze degli elettori, il comune di Carbonia ha attivato i seguenti servizi straordinari:
Rilascio carte d’identità:
il servizio per il rilascio o il rinnovo della carta d’identità è garantito presso l’ex Tribunale nei seguenti orari straordinari:
– Sabato 21 marzo, dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00;
– Domenica 22 marzo, dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00.
Richiesta duplicato tessera elettorale:
Il servizio viene garantito dall’Ufficio elettorale centrale aperto presso la sede dell’ex Tribunale in via XVIII Dicembre:
Giorni e orari.
– Sabato 21 marzo dalle ore 9,00 alle ore 18,00;
– Domenica 22 marzo dalle ore 7,00 alle ore 22,30.
Telefono di servizio Ufficio Anagrafe Elettorale 3357088094.
E-mail: rerriu@comune.carbonia.su.it; apiras@comune.carbonia.su.it; smbrigas@comune.carbonia.su.it
; siserra@comune.carbonia.su.it.
Per la richiesta dei duplicati della tessera elettorale il servizio è attivo anche presso gli Uffici della Circoscrizione di Cortoghiana, nei seguenti orari straordinari:
– Sabato 21 marzo e domenica 22 marzo: dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00.
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