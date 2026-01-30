30 January, 2026
MENU
mobile-logo
HomePoliticaReferendumReferendum del 22 e 23 marzo 2026: disponibilità all’incarico di scrutatore comunale
Referendum

Referendum del 22 e 23 marzo 2026: disponibilità all’incarico di scrutatore comunale

0
173Views
Dalla data del 2 febbraio 2026, primo giorno utile, alla data del 21 febbraio 2026, tutti gli elettori del comune di Carbonia, iscritti e non iscritti nel vigente albo degli scrutatori comunali, potranno dichiarare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di scrutatore comunale in occasione del prossimo referendum costituzionale che si terrà il 22 e 23 marzo 2026 e delle prossime consultazioni elettorali che dovessero eventualmente svolgersi nel corso dell’anno 2026.
Il percorso online da seguire per presentare la propria disponibilità è il seguente:
accedendo ai “Servizi on line” del sito web del comune di Carbonia tramite l’utilizzo dello SPID o della CIE (carta di identità elettronica).
Il percorso da seguire è il seguente:
– accedere al portale del comune di Carbonia – in alto a destra accedere all’area riservata.
L’accesso avviene esclusivamente mediante SPID e CIE (carta di identità elettronica).
Per maggiori informazioni su come utilizzare la CIE Vi invitiamo ad accedere a https://www.cartaidentita.interno.gov.it/info-utili/entra-con-cie/
– una volta autenticati, andare in “Avvio istanze on line” – spuntare “Informativa sulla privacy” – andare in “Gestione richiesta” e nella sezione “Tipologia” scegliere “Servizio Elettorale”;
– nella sezione “Procedimento” comparirà la dicitura “Disponibilità ad assumere l’incarico di scrutatore comunale”.
Procedere con la compilazione dei dati richiesti.
La procedura è fruibile su smartphone sia Android sia IOS.
Nel caso in cui si trovino difficoltà all’uso della procedura è possibile scrivere a:
assistenza_servizionline@comune.carbonia.su.it o contattare personalmente il dott. Alessandro Ferro nell’Ufficio Sistemi Informativi situato presso i locali dell’Ex Tribunale in Via XVIII Dicembre n. 1 in Carbonia o inviando una mail all’indirizzo aferro@comune.carbonia.su.it.
POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Si è conclusa oggi,
Giovedì 6 febbraio

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Enti locali
Il comune di Carboni
Mare Turismo
Il kite surf, dopo P
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY