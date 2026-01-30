Referendum del 22 e 23 marzo 2026: disponibilità all’incarico di scrutatore comunale

Dalla data del 2 febbraio 2026, primo giorno utile, alla data del 21 febbraio 2026, tutti gli elettori del comune di Carbonia, iscritti e non iscritti nel vigente albo degli scrutatori comunali, potranno dichiarare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di scrutatore comunale in occasione del prossimo referendum costituzionale che si terrà il 22 e 23 marzo 2026 e delle prossime consultazioni elettorali che dovessero eventualmente svolgersi nel corso dell’anno 2026.

Il percorso online da seguire per presentare la propria disponibilità è il seguente:

accedendo ai “Servizi on line” del sito web del comune di Carbonia tramite l’utilizzo dello SPID o della CIE (carta di identità elettronica).

Il percorso da seguire è il seguente:

– accedere al portale del comune di Carbonia – in alto a destra accedere all’area riservata.

L’accesso avviene esclusivamente mediante SPID e CIE (carta di identità elettronica).

Per maggiori informazioni su come utilizzare la CIE Vi invitiamo ad accedere a https://www.cartaidentita. interno.gov.it/info-utili/ entra-con-cie/

– una volta autenticati, andare in “Avvio istanze on line” – spuntare “Informativa sulla privacy” – andare in “Gestione richiesta” e nella sezione “Tipologia” scegliere “Servizio Elettorale”;

– nella sezione “Procedimento” comparirà la dicitura “Disponibilità ad assumere l’incarico di scrutatore comunale”.

Procedere con la compilazione dei dati richiesti.

La procedura è fruibile su smartphone sia Android sia IOS.

Nel caso in cui si trovino difficoltà all’uso della procedura è possibile scrivere a: