Giovedì 6 febbraio le Case di comunità saranno al centro di un incontro pubblico di promozione della salute agli ambulatori Talità Kum

Prosegue il percorso di Promozione della Salute promosso dagli ambulatori Talità Kum di Iglesias, nell’ambito del progetto Comuni-Care, finanziato dalla Fondazione Intesa San Paolo, con un incontro pubblico dedicato alle Case di comunità in programma giovedì 6 febbraio 2026 alle ore 17.00 presso la sede degli ambulatori Talità Kum, in via XX Settembre 42A.

L’incontro è aperto alla cittadinanza, agli operatori sanitari e operatori sociali, agli amministratori locali e ai rappresentanti istituzionali, e intende offrire un momento di informazione e confronto su uno dei pilastri della sanità territoriale contemporanea.

L’evento sarà coordinato dal dott. Gianni Salis, responsabile degli ambulatori Talità Kum, e vedrà gli interventi di:

dott. Paolo Cannas, direttore generale della ASL Sulcis Iglesiente

dott. Carlo Murru, direttore del distretto socio sanitario di Iglesias

Le Case di comunità rappresentano oggi un elemento chiave per garantire prossimità, continuità assistenziale e integrazione tra servizi sanitari e sociali, con l’obiettivo di rispondere in modo più efficace ai bisogni delle persone e delle comunità.

L’incontro si inserisce nel percorso di promozione della salute portato avanti dagli ambulatori Talità Kum, che operano nel territorio del Sulcis Iglesiente come presidio di prossimità, offrendo cure gratuite e promuovendo una cultura della prevenzione, dell’accessibilità e della presa in carico delle fragilità.

Il progetto Comuni-Care nasce con l’intento di rafforzare il welfare di comunità, favorendo la collaborazione tra enti, istituzioni e terzo settore e avvicinando i servizi alle persone, in particolare a quelle più difficili da raggiungere.

Gli ambulatori Talità Kum operano oggi grazie a una rete sinergica che unisce i comuni di Iglesias, Carbonia, Gonnesa, Perdaxius, Carloforte, il sostegno della la diocesi di Iglesias e, nell’ambito del progetto Comuni-Care, anche dalla Fondazione Intesa San Paolo.

L’appuntamento del 6 febbraio rappresenta un’occasione significativa per approfondire questi temi e per consolidare il dialogo tra sistema sanitario, territorio e cittadinanza.

La partecipazione è libera.