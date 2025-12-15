Il comune di Carbonia attiva un percorso di tutoraggio digitale per i lavoratori in mobilità

Il comune di Carbonia ha attivato un percorso di tutoraggio e supporto digitale rivolto ai lavoratori in mobilità con l’obiettivo di accompagnarli nella fruizione dei corsi di formazione online obbligatori previsti dalla Regione Sardegna tramite la piattaforma sardegnalavoro.it

L’iniziativa nasce in seguito alla recente messa in mobilità di oltre 400 lavoratori da parte di Alcoa e di altre aziende del comparto industriale di Portoscuso. Le nuove disposizioni regionali prevedono infatti l’obbligo di frequentare specifici corsi online, il cui mancato completamento può comportare la sospensione o la perdita dell’assegno di mobilità.

Molti dei lavoratori coinvolti, spesso prossimi alla pensione, presentano limitazioni nelle competenze digitali e, in alcuni casi, non dispongono di dispositivi informatici adeguati, con il concreto rischio di trovarsi esclusi dai percorsi formativi per difficoltà meramente tecnologiche.

Per prevenire situazioni di disagio economico e sociale, il comune di Carbonia mette a disposizione spazi comunali, attrezzature informatiche e un servizio di tutoraggio digitale di base. In particolare:

• sono disponibili circa 20 notebook presso la sala consiliare;

• le dotazioni multimediali della sala polifunzionale consentono l’organizzazione rapida di attività formative in presenza;

• il tutoraggio sarà curato dal dott. Alessandro Ferro informatico dipendente del comune di Carbonia nell’ambito delle attività di facilitazione digitale.

L’iniziativa non comporta alcun costo per il Comune e si inserisce nel quadro dell’accordo d’intesa sottoscritto tra i Comuni aderenti al progetto di facilitazione digitale e ASPAL. È inoltre realizzata in collaborazione con il Centro per l’Impiego, che supporta la raccolta delle adesioni e l’organizzazione degli incontri.

Il percorso coinvolge i lavoratori in mobilità, indipendentemente dal Comune di residenza, confermando la volontà dell’Amministrazione comunale di offrire un supporto concreto in una fase delicata per il territorio e per numerose famiglie.