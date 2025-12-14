L’Iglesias ospita il Lanusei per confermarsi al vertice, il Carbonia cerca punti sul difficile campo di Uri

L’Iglesias ospita il Lanusei per confermarsi al vertice, in zona playoff, il Carbonia cerca punti sul difficile campo dell’Atletico Uri. Sono impegni difficili ma possibili quelli che vedono protagoniste oggi le due squadre del Sulcis Iglesiente nella 14esima giornata di andata del campionato di Eccellenza regionale.

Giampaolo Murru, al Monteponi, ha a disposizione per la prima volta da diverse settimane l’organico al completo, in attesa dei rinforzi dal mercato che dovrebbero arrivare in settimana, dopo un’attenta selezione dei calciatori disponibili nel mercato autunnale. La squadra arriva da due brillanti vittorie consecutive e trascinata dal trio d’attacco Alvarenga-Costa-Capellino (il secondo uno dei capocannonieri con 7 reti, il terzo immediatamente alle sue spalle con 6), non vuole fermarsi. Dirige Ademir Hrlovic di Venezia, assistenti di linea Giacomo Sanna di Cagliari e Giuseppe Puddu di Oristano.

Il Carbonia arriva a Uri reduce dalla belle vittorie sulla Ferrini che l’ha confermata all’ottavo posto in classifica, lontana dalla zona pericolosa della classifica dalla quale si propone fin da inizio stagione di stare fuori. Graziano Mannu non ha problemi di formazione e ha la possibilità di scegliere la formazione più adatta ad affrontare la squadra di Massimiliano Paba. Dopo l’esordio di domenica scorsa, l’ultimo arrivato Lautaro Maximiliano Benarrechea potrebbe avere la possibilità di mettere nelle gambe un maggiore minutaggio. Dirige Enrico Picca di Cagliari, assistenti di linea Mattia Capotosto di Oristano e Stefano Siddi di Cagliari.

Sugli altri campi, si giocano le seguenti partite: Calangianus-Nuorese, Ferrini-Ossese, Ilvamaddalena-Villasimius, Sant’Elena-Tempio, Taloro Gavoi-Santa Teresa, Tortolì-Buddusò.