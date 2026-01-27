E’ stato costituito il comitato elettorale iglesiente per il NO al referendum sulla giustizia, portavoce è Simone Crobeddu

Ieri, lunedì 26/01/2025, è stato costituto il “Comitato iglesiente per il NO al referendum sulla giustizia”. Il comitato si pone come obiettivo quello di promuovere e organizzare sul territorio iniziative, attività ed eventi, per raggiungere e sensibilizzare i cittadini su un tema di fondamentale importanza per tutti gli italiani. Lo scopo del comitato non è solo quello di raccogliere quanti più consensi e adesioni per il NO, ma anche di contribuire a favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica, in una fase storica di grande disaffezione alla politica e al voto.

Aderiscono attualmente al comitato: la FILCTEM CGIL del Sulcis-Iglesiente, lo SPI CGIL LEGA Iglesias, la CGIL SSO, l’ANPI sezione di Iglesias, la Camera del Lavoro della Sardegna sudoccidentale, il Partito Democratico Sulcis-Iglesiente, i Giovani Democratici di Iglesias, Partito della Rifondazione Comunista di Iglesias, Partito dei comunisti Italiani circolo di Iglesias, l’ARCI di Iglesias, Memoratu, CGIL FLC di Iglesias, il Circolo Angelo Corsi, Sinistra futura Iglesias. L’adesione al comitato è aperta a tutte le associazioni, le organizzazioni e i cittadini che si oppongono alla approvazione dei punti del referendum.

Il comitato ha eletto come suo portavoce Simone Crobeddu, segretario dei Giovani Democratici di Iglesias.