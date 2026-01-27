Il commissario del Parco Geominerario Roberto Curreli stamane ha incontrato il rettore dell’Università di Sassari Gavino Mariotti

Si è svolto stamane, presso il Rettorato dell’Università di Sassari, un incontro tra il Commissario straordinario del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, Roberto Curreli ed il Magnifico Rettore, Gavino Mariotti. L’incontro è propedeutico alla sigla dell’Accordo Quadro finalizzato alla riqualificazione paesaggistica e ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e allo sviluppo delle attività turistiche, culturali e scientifiche.

Questo accordo darà la possibilità all’Ente di sottoscrivere una convenzione con un dipartimento dell’Ateneo Turritano per la redazione del Piano Territoriale del Parco Geominerario. Il Piano consentirà la stesura di un regolamento che, oltre altre attività, in particolar modo definirà gli ambiti per le pratiche di natura edilizia, accelerando così i tempi per il rilascio di nulla osta e licenze.

Si rinnova e rafforza cosi il tradizionale rapporto di collaborazione tra il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna e l’Università di Sassari.