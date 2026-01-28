28 January, 2026
MENU
mobile-logo
HomeSportIl 28 febbraio 2026 l’ASD GS Iglesias Calcio riceverà la Benemerenza Nazionale della F.I.G.C. – L.N.D. per gli oltre 100 anni di attività sportiva e sociale
Sport

Il 28 febbraio 2026 l’ASD GS Iglesias Calcio riceverà la Benemerenza Nazionale della F.I.G.C. – L.N.D. per gli oltre 100 anni di attività sportiva e sociale

0
192Views

L’ASD GS Iglesias Calcio riceverà la Benemerenza Nazionale della F.I.G.C. – L.N.D. per gli oltre 100 anni di attività sportiva e sociale. Il prestigioso riconoscimento è stato deciso su indicazione del presidente del presidente del Comitato regionale Sardegna della Lega Nazionale dilettanti Gianni Cadoni. La cerimonia di premiazione delle Benemerenze Sportive della F.I.G.C. – L.N.D. si terrà, alla presenza delle massime autorità sportive nazionali, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 11.00, presso l’Hilton Rome Airport in Romа.

L’assegnazione all’ASD GS Iglesias Calcio, società sportiva fondata nel 1925, della Benemerenza Nazionale della F.I.G.C. – L.N.D. per gli oltre 100 anni di attività sportiva e sociale, è arrivata ieri 27 gennaio 2026, tre giorni dopo la conquista della Coppa Italia (prima nella sua storia centenaria), maturata sabato 24 gennaio nella finale con il Tempio, al campo Tharros di Oristano.

Giampaolo Cirronis

 

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
E' stato costituito
Si è tenuta oggi, 2

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Sport
Alle 15.00, al campo
Sport
Sabato 24 gennaio, a
Sport
Il più brutto Carbo
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY