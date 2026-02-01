1 February, 2026
Sport

La Bocciofila di Sant'Antioco scommette sul futuro: tra giovani talenti e il debutto delle atlete

C’è un fermento nuovo tra le corsie della Bocciofila di Sant’Antioco, un entusiasmo che profuma di futuro e integrazione. La storica associazione sportiva ha intrapreso un percorso ambizioso e lungimirante: rinvigorire la disciplina partendo dalle nuove generazioni e aprendo le porte a una partecipazione femminile sempre più strutturata.
Una scuola di vita e di sport
Il cuore pulsante di questa rinascita è la neonata scuola di bocce, che conta già circa 20 iscritti di età compresa tra gli 11 e i 17 anni. Non si tratta solo di allenamenti teorici: i ragazzi vengono inseriti gradualmente nel clima agonistico del campionato, affiancati dai soci più esperti in un passaggio di consegne generazionale che arricchisce sia i giovani che i veterani. L’obiettivo è chiaro: dimostrare che le bocce non sono solo un passatempo, ma uno sport di precisione, strategia e grande valore sociale, capace di appassionare i giovanissimi e di toglierli dalla sedentarietà.
Il “tocco rosa”: verso la squadra femminile
La vera sorpresa della stagione è però l’interesse crescente da parte del mondo femminile. Una decina di ragazze ha iniziato a frequentare assiduamente il circolo, dimostrando talento e una passione contagiosa.
«Si stanno appassionando molto a questo sport – spiegano dalla dirigenzae a breve riusciremo a coronare un altro grande obiettivo: la creazione di una squadra interamente femminile.» Un traguardo che renderebbe la Bocciofila di Sant’Antioco un punto di riferimento ancora più inclusivo per tutto il territorio.
Un impegno per la comunità
Questi risultati sono il frutto di un lavoro costante dei dirigenti e dei tecnici che, ogni giorno, mettono a disposizione il proprio tempo per trasmettere i segreti del gioco. In un’epoca dominata dal digitale, vedere venti adolescenti concentrati sul punto e sul tiro è un segnale di speranza per tutto il movimento sportivo sardo.
La strada è tracciata: tra la freschezza dei ragazzi e l’energia delle nuove atlete, la Bocciofila di Sant’Antioco punta dritta al futuro.
Per informazioni sui corsi e sulle attività della Bocciofila, è possibile recarsi presso la sede sociale durante gli orari di allenamento.

