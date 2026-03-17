17 March, 2026
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Miasmi a Pula: segnalazione formale del Comitato civico per la Tutela Ambientale e della Salute di Sarroch ai comuni di Pula e Sarroch

Il Comitato civico per la Tutela Ambientale e della Salute di Sarroch oggi ha trasmesso una segnalazione formale al comune di Pula, con invio per conoscenza al comune di Sarroch e agli assessori competenti, in relazione ai forti miasmi segnalati da numerosi cittadini nella zona di via Fermi, a Pula, nella fascia oraria compresa tra la tarda mattinata e l’ora di pranzo. In coincidenza temporale con tali segnalazioni, la centralina del Comitato ha registrato un’anomalia nei composti aromatici volatili monitorati, con particolare evidenza per benzene e toluene.
Il Comitato ha chiesto agli enti competenti di cristallizzare formalmente l’episodio, verificare l’eventuale sussistenza di fenomeni emissivi compatibili, acquisire i dati meteoclimatici e anemologici della fascia oraria interessata e interloquire con i gestori industriali coinvolti per accertare eventuali anomalie o eventi tecnicamente rilevanti.
«Le segnalazioni dei cittadini, quando coincidono con un riscontro strumentale, non possono essere liquidate con superficialitàevidenzia il Comitato -. Servono verifiche, trasparenza e risposte ufficiali.»

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Giacomo Guadagnini (
Il DG della ASL Sulc
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