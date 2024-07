Sun d’aixia in ti canti, domani a Carloforte per i concerti al tramonto organizzati da Bötti du Shcöggiu arriva Dalila Kayros

Domani, domenica 21 luglio, a Carloforte arriva il terzo appuntamento per Sun d’aixia in ti canti, la rassegna musicale organizzata da Bötti du Shcöggiu nell’incantevole scenario della spiaggia di Lucaise.

Alle 19,30 sale sul palco Dalila Kayros, cantante, ricercatrice vocale e compositrice, la cui opera spazia tra spirito, territori reali e immaginari. Insieme al compositore elettronico Danilo Casti, l’artista cagliaritana proporrà i brani del loro ultimo album Animami, uscito nel 2022 per Subsound Records.

Il disco “è un viaggio sulla linea dello spazio e del tempo, non si comporta come qualcosa che possa essere ingabbiato in tre dimensioni, anzi, semmai ne crea ulteriori”. Solenne, dai tratti apocalittici, sperimentale. Elettronica spinta, accompagnata da un tribalismo vocale che pone il lavoro in un ipotetico equilibrio tra il reale e il visionario. ‘Animami’ è stato presentato in diverse tappe europee e recentemente in un tour americano, tra la California e il Messico.