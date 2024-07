Il Carbonia Calcio ha perfezionato oggi i contratti di collaborazione sportiva per i campionati regionali di fascia A1 Elite e Under 19

La direzione tecnica del Settore Giovanile del Carbonia Calcio ha perfezionato oggi i contratti di collaborazione sportiva per la nuova stagione nei campionati regionali di fascia A1 Elite e Under 19.

La Juniores sarà guidata da Fabrizio Anedda, di Carbonia, che rientra al Carbonia Calcio dopo le esperienze alla Juniores del Cortoghiana e Villamassargia dove, nell’ultimo anno e mezzo, ha guidato la prima squadra in promozione regionale. Sarà coadiuvato da Stefano Marras, di Carbonia.

Alla guida degli Allievi ci sarà Federico Cocco, coadiuvato da Valentino Lenzu di Gonnesa.

Nei Giovanissimi il compito è stato affidato a Attilio Usai che avrà Luca Usai come preparatore atletico. Anche per quest’ultimo, si tratta di un ritorno a Carbonia, dove anni fa guidò la Juniores regionale.

Ad inizio settimana verrà ufficializzato il nuovo preparatore dei portieri, tecnico abilitato FIGC che sarà coadiuvato da Fabio Carta.