Nell’Isola il ciclismo non va mai in vacanza, oggi e domani gare a Olbia, Samatzai e Iglesias

Il caldo estivo non intacca la voglia di pedalare e competere sulle strade della Sardegna. Lo confermano le tre gare in programma anche in questo week end. Questo pomeriggio, come da tradizione, sarà dedicato ai giovanissimi. I ciclisti in erba saranno protagonisti sulla ruote grasse a Olbia, dove la Società Ciclistica Terranova ha organizzato una gara di mountain bike su due percorsi (di 470 e 820 metri) misti tra asfalto e sterrato con leggeri pendii e ostacoli naturali. Partenza alle ore 1.00 da via Nepal.

Oggi torneranno sotto i riflettori anche i Master. A Samatzai, con l’organizzazione della locale ASD Samabike, va in scena il 1° Memorial Quirino Farris, gara di 60 km su un percorso pianeggiante, tra centro abitato e Strada Statale 33 in direzione Nuraminis. Sarà un circuito di 7,5 km da ripetere 8 volte. Partenza alle ore 17.00 da via Cagliari, nello spazio antistante il Comune.

Il week end si chiuderà domani a Iglesias. Qui la sempre attiva SC Monteponi di Gigi Mascia ha messo in piedi la 14ª edizione della Giornata della Bicicletta – 14° Trofeo Edil Sistema, 3° Trofeo LG Crea. La competizione è riservata a Esordienti, Allievi e Juniores e si snoda su un tracciato di 2,2 km da ripetere 14 volte (31 km complessivi per Esordienti) e 30 volte (66 km per Allievi e Juniores ) disegnato nella zona industriale località Sa Stoia a Iglesias. Prima partenza alle ore 9,30.