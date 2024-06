Matteo Mascia vince in solitaria la prima tappa del Giro delle Miniere 2024. Tra le donne si impone Erika Jesenko

La pioggia del primo mattino ha rapidamente lasciato spazio al sole, così che nulla potesse rovinare la prima tappa del 25° Giro delle Miniere. Un’edizione tanto importante non poteva che iniziare con la sua tappa più prestigiosa, ovvero la “Gran Fondo delle Miniere – Trofeo Parco Geominerario Memorial Roberto Saurra”, vinta in solitaria da Matteo Mascia della SC Monteponi, per la gioia di papà Gigi Mascia.

In 166 si sono presentati al punto di partenza del tracciato più lungo di tutto il Giro: 119 km di tragitto valido anche come prova del Campionato Italiano di Medio Fondo. Riuniti i concorrenti presso il sito minerario Monteponi di Iglesias, la partenza ufficiale della gara è stata nella zona industriale Sa Stola Iglesias. Da lì 60 km di pianura, diversi saliscendi con tre strappi da 1200-1700 m e con il primo Gran Premio della Montagna presso il Passo Bidderdi. All’80° km la discesa lunga 8,5 km, mentre all’uscita di Fluminimaggiore i corridori hanno dovuto affrontare una salita di 11mila metri prima di correre lungo il secondo Gran Premio della Montagna, situato sul Passo Genna Bogai. A questo punto il ritorno, in discesa, verso il centro abitato di Iglesias, strappo di 1,7 km con punta del 15% all’altezza della circonvallazione. Prima del rettilineo finale, lungo 300 mt, due strappi: il primo di 800 m e il secondo di 500 m.

La gara. Il gruppo rimane compatto fino al 9° km, quando Giacomo Nomellini (Cycling Team Zerosei), Roberto Pagnin (Velo Club Due Torri) e Pelanec Lubos (SC Monteponi) iniziano la loro fuga, durata quasi 50 km superando il minuto di distacco dagli inseguitori. Dal 55° km inizia però il contrattacco con l’entrata in scena di coloro che hanno poi lottato per la vittoria finale. All’altezza del 92° km Eros Piras (Donori Bike Team) sembrerebbe avere la gara tra le mani, ma negli ultimi 10 km Matteo Mascia riesce a superare il suo rivale e si lancia in solitaria verso il traguardo, tagliandolo in 3h20’19,247’’.

Alle sue spalle si piazza Andrea Di Renzo (Hair Gallery Cycling Team), con un ritardo di 34,746’’. L’ultimo gradino del podio è proprio di Eros Piras, che chiude a +44,495’’. Tra le donne trionfa Erika Jesenko (New Molini Dolo) in 3h27’20,758’’; dietro di lei la notizia è il secondo posto di Payne Antigone (Cavigal Nice Sport Cyclisme, in ritardo di 55,184’’). Terza Michela Gorini (Team Fausto Coppi Corse), con il distacco di 3’21,666’’.

Domani è in programma la seconda tappa. Pabillonis ospiterà l’8ª Coppa Cittadina (77 km). Il Memorial Alessandro Diana sarà una Medio Fondo di 77 km con partenza e arrivo in paese. Tracciato completamente pianeggiante con lunghi rettilinei. Leggera ascesa solo per il rettilineo di 250 metri che precede l’arrivo.

ORDINE DI ARRIVO:

1) Matteo Mascia (SC Monteponi) in 3h20’19,247’’

2) Andrea Di Renzo (Hair Gallery Cycling Team) +34,746’’

3) Eros Piras (Donori Bike Team) +44,495

4) Andrea Pisanu (Ciclo Club Antonio Manca) +51,744’’

5) Paolo Morbiato (Acido Lattico) +1’16,241’’

6) Michel Heydens (Cavigal Nice Sportr Cyclisme) +1’18,797’’

7) Matteo Bertani (Team De Rosa Santini) +2’06,293’’

8) Igor Zanetti (Domestic NMD) +2’06,294’’

9) Orlando Pitzanti (Sestu Bike) +2’06,486’’

10) Carlo Socciarelli (Sanetti – System Cars – Stefan) +2’08,542’’

CLASSIFICA GENERALE MASCHILE

1) Matteo Mascia (SC Monteponi) 3h20’19,247’’

2) Andrea Di Renzo (Hair Gallery Cycling Team) +34,746’’

3) Eros Piras (Donori Bike Team) +44,4954)

4) Andrea Pisanu (Ciclo Club Antonio Manca) +51,744’’

5) Paolo Morbiato (Acido Lattico) +1’16,241’’

CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE

1) Erika Jesenko (Molini Dolo) 3h27’20,758’’

2) Payne Antigone (Cavugal Nice Sportr Cyclisme) +55,184’’

3) Michela Gorini (Team Fausto Coppi Corse) +3’21,666’’

4) Olga Cappiello (Team De Rosa Santini) +7’54,133’’

5) Morgana Grandonico (Ex- What? Cycling Team) +13’03,166″