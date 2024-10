A Sant’Antioco la Gran Fondo “Paradise Island”, nel week end in gara anche i giovanissimi su strada e fuoristrada

Il consueto ricco week end ciclistico in Sardegna è alle porte. Giovanissimi protagonisti sabato a Siliqua e Tortolì. Nella Valle del Cixerri si pedalerà per il 2° Trofeo Prime Pedalate di MTB Ittica Collu. La bella giornata di sport è organizzata dalla Scuola di Ciclismo Giovanile VDS Monteponi ACD di Gigi Mascia. Sarà un percorso di 450 metri interamente ricavato ricavato nello spazio comunale Ex Ippodromo. Partenza alle ore 16.00.

La stessa categoria sarà protagonista anche a Tortolì, dove la Ogliastra Cycling ASD ha messo in piedi il 2° Trofeo San Gemiliano. Dalle ore 17 .00tutti al parco comunale La Sughereta lungo il percorso misto tra asfalto e sterrato ricavato al suo interno.

Domenica l’attesa è invece tutta per la Gran Fondo Isola di Sant’Antioco “Paradise Island”. La point to point è organizzata dalla ASD I Due Leoni su un tracciato di 44 km con un dislivello di 1.050 metri. Partenza dal porticciolo turistico alle ore 10.00, poi numerosi tracciati e sentieri che attraversano il cuore dell’isola e si affacciano sulla costa e sullo splendido mare del Sulcis.