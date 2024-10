Igea ha approvato il bilancio 2020, a breve sarà la volta di quelli del 2021, 2022 e 2023

Così come stabilito negli indirizzi dell’assessorato dell’Industria, con la nomina del nuovo amministratore unico di Igea, si sta attuando concretamente il percorso finalizzato a mettere in ordine i bilanci e quindi giungere in breve tempo ad un Piano industriale della partecipata regionale.

Ieri mattina è stato approvato il bilancio 2020, mentre il prossimo 7 novembre si approverà il bilancio 2021 e, nei giorni successivi, quelli del 2022 e del 2023.

«In questo modo – fanno sapere dall’assessorato regionale dell’Industria – si completa la messa in ordine della vita finanziaria dell’Igea consentendo concretamente l’avvio di nuovi programmi per un rilancio dell’attività attraverso un nuovo piano industriale.»