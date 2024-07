Il Consiglio comunale di Carbonia ha deliberato l’istituzione di una borsa di studio in memoria di Sara Pau

Il Consiglio comunale di Carbonia, nella seduta di ieri, giovedì 18 luglio, ha approvato la proposta della consigliera Ivonne Fraternale – sostenuta unanimemente da tutti i consiglieri – di istituire una borsa di studio in memoria di Sara Pau, la nostra giovane concittadina recentemente e prematuramente scomparsa all’età di 38 anni, affetta da un male incurabile.

Sara Pau, dopo essersi brillantemente laureata in Economia, stava intraprendendo con successo la carriera da ricercatrice universitaria, sovente abbinata a un forte impegno civico, sociale e politico.

L’istituzione di una borsa di studio in sua memoria mira ad offrire un premio in denaro alla studentessa o allo studente residente a Carbonia che, all’esame di maturità, otterrà il voto migliore a fronte dell’ISEE più basso.

Su proposta del sindaco Pietro Morittu, la mozione approvata ieri dal Consiglio comunale, verrà inviata al Dipartimento dell’Università di Cagliari, ove Sara Pau era impegnata in qualità di ricercatrice.