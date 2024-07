Martedì 23 luglio verranno presentati i lavori di restauro e conseguente riapertura al pubblico del tofet di Monte Sirai

Domani, martedì 23 luglio, alle ore 18.30, presso il Parco Archeologico di Monte Sirai – alla presenza del sindaco Pietro Morittu, dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, del Simuc e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna – verranno presentati i lavori di restauro e conseguente riapertura al pubblico del tofet di Monte Sirai. Uno dei fiori all’occhiello del Parco Archeologico situato nella splendida e suggestiva location di Monte Sirai. Un sito che rappresenta una immagine concreta della città nella sua forma più antica, ovvero quella fenicia e poi punica. Il tofet è un luogo funerario e sacro, riservato ai membri più piccoli della comunità punica, ai margini dell’abitato e in uso fra il IV ed il II secolo a.C. Costituto da un’ampia area destinata alla deposizione delle urne cinerarie e da uno spazio e più elevato dove sorge un tempio, è stato oggetto di un importante intervento di restauro che ha finalmente ripristinato la forma originaria del luogo di culto, per restituirla ai visitatori e alla comunità scientifica.