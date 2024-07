Al via il 31 luglio i riti della Festa di Sant’Antioco Martire d’estate

Sarà un ricco programma quello che accompagnerà le celebrazioni del secondo appuntamento annuale dedicate al Patrono massimo di Sardegna, Antioco Martire, giunte alla 665° edizione. Dopo “Sa Festa Manna”, ecco i festeggiamenti estivi che, come ogni anno, ruotano attorno al primo agosto, giorno della suggestiva processione del Santo per le vie della città. La festa prenderà il via il 31 luglio e proseguirà l’1 e il 2 agosto con un programma variopinto capace di coniugare la celebrazione della Fede nel Patrono di Sardegna con gli appuntamenti di gusto e intrattenimento per tutti.

Si inizia mercoledì 31 luglio, alle 19.00, in piazza Ferralasco con l’apertura del villaggio food, mentre alle 20.00 taglio del nastro degli stand che compongono la fiera artigianale nel Corso Vittorio Emanuele. Chiuderà questa prima giornata il concerto in piazza Umberto, alle 22.00, “Time out 883 tribute band”.

Momento clou della Festa sarà come sempre la tradizionale processione solenne per le vie della città del 1° agosto (partenza dalla Basilica alle 19.30), con gruppi folk, cavalieri e traccas, preceduta dalla Santa Messa (18.30). Anche il primo agosto si rinnova l’appuntamento con le fiere di piazza Ferralasco e del Corso Vittorio Emanuele e, naturalmente, non mancherà il momento musicale: in piazza Umberto, alle 21.30, si esibirà “Andrea Casta The Space Violin Visual Concert”. Chiuderanno la giornata i classici fuochi d’artificio in Laguna (alle 23.30).

Ancora festa il 2 agosto: alle 19.00, in piazza Ferralasco, apertura del villaggio food, mentre alle 20.00 quella degli stand della fiera artigianale nel Corso Vittorio Emanuele. E poi due appuntamenti musicali: all’Arena Fenicia, alle 21.30, va in scena Serena Brancale, spettacolo rientrante in FestArtes, mentre alle 23.00, in Piazza Umberto, spazio alla musica “Nostalgia 90”.

«Saranno giornate all’insegna della Fede nel Patrono di Sant’Antioco e della Sardegna – spiega il sindaco Ignazio Locci – con tanti momenti di intrattenimento e spettacolo. La processione per le strade di Sant’Antioco del Santo e delle sue reliquie sarà ancora una volta un omaggio alla tradizione, una Festa dedicata al nostro amato Antioco. Auguro a tutti gli antiochensi, ai sardi e ai numerosi ospiti della nostra isola, di trascorrere delle piacevoli giornata di festa».

«Per l’Amministrazione comunale anche la Festa di Sant’Antioco Martire del primo agosto è il momento nel quale la nostra comunità si veste a festa e celebra il culto del Patrono della Sardegna – commenta l’assessore della Cultura Luca Mereu -. Anche nella celebrazione estiva terremo in sapiente equilibrio i due elementi cardine dei festeggiamenti: la rievocazione della nostra identità spirituale, della devozione nel Santo Patrono e nella sua protezione con la celebrazione delle sante messe e della Processione per le vie del paese e una ricca programmazione civile, rivolta ai turisti e ai nostri concittadini. Quest’ultima sarà fatta di momenti musicali di alto livello come gli imperdibili concerti del “violinista Jedi” Andrea Casta e della trendy cantante e polistrumentista Serena Brancale. Senza dimenticare l’imperdibile spettacolo di fuochi pirotecnici sulla Laguna e gli stand con proposte artigianali ed enogastronomiche capaci di promuovere e valorizzare il nostro territorio.»

«Abbiamo lavorato ad una edizione della festa estiva che avesse la capacità di intrattenere ed emozionare visitatori, locali e attrarre turisti – commenta l’assessora del Turismo e delle Attività produttive Roberta Serrenti – i festeggiamenti si terranno in più punti del centro cittadino, da piazza Ferralasco a piazza De Gasperi, da piazza Italia a Piazza Umberto. A fare da cornice il villaggio food e il mercato dell’artigianato e delle tradizioni. Anche per questa edizione non è mancata la proposta promozionale strutturata per la continuità nel segmento regionale e per l’ampliamento verso mercati nazionali ed europei. Ad oggi le persone raggiunte con la campagna social sono 200mila e le interazioni raggiungono quasi le 30 mila. E, ancora, oltre all’utilizzo di piattaforme come YouTube, Google, Instagram, ripartirà la promozione capillare sui Ctm e con altre azioni specifiche. Risultati oggettivi di crescita turistica che non sono frutto solo di un “miracolo di Sant’Antioco”, ma di scelte politiche e amministrative, di fatica e coraggio. Dobbiamo esserne orgogliosi, sempre e tutti.»