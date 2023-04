Domenica scorsa, 26 marzo, si è svolta a Carbonia, l’inaugurazione della sede della delegazione Marevivo “Sud Sardegna”, in via Sebastiano Satta, che coincide con il quarto anno di attività.

E’ stato il primo evento finalmente in presenza, emozionante e partecipato, che non sia un’operazione di pulizia, che si inserisce nel quadro di una missione di tre giorni in Sardegna dei vertici nazionali dell’associazione.

Guidate dai membri del team locale di Marevivo, Rosalba Giugni, presidente di Marevivo, e Laura Gentile, coordinatrice nazionale dei progetti dell’Associazione, hanno visitato spiagge e territori di particolare interesse che la delegazione sarda protegge da anni.

Allegata l’intervista con il presidente della delegazione Marevivo “Sud Sardegna”, Albano Salis.