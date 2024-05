Venerdì 3 maggio, a Carbonia, si terrà un incontro promosso dal consigliere regionale Luca Pizzuto e dall’assessora regionale della Pubblica Istruzione Ilaria Portas

Le famiglie e le imprese sono in crisi per i troppi debiti? Cosa fare, come uscirne e a chi rivolgersi.

Venerdì 3 maggio 2024, alle 18.00, a Carbonia, nella sala della Casa del Popolo, in via Barbaglia 11, si terrà un incontro promosso dal consigliere regionale Luca Pizzuto e dall’assessora regionale della Pubblica Istruzione Ilaria Portas, dal titolo: “Troppi debiti? Cosa fare, come uscirne e a chi rivolgersi”.

Interverrà la commercialista Katiuscia Pani, esperta della crisi da sovraindebitamento, che precisa: «Sarà una serata di incontro e divulgazione sugli strumenti per risolvere uno dei problemi maggiormente sentiti nella società post pandemia. La perdita del lavoro, la crisi del territorio e delle piccole medie imprese, hanno messo in ginocchio parecchie famiglie e imprese. Ci sono però le soluzioni per poter rinascere e ne parleremo nel corso dell’incontro. Ci sarà – conclude – anche uno spazio riservato al dibattito e ai quesiti su come poter uscire dai troppi debiti».

L’incontro mira a sensibilizzare cittadini, operatori economici, parti sociali e pubblica amministrazione sugli strumenti esistenti per superare la crisi per i troppi debiti e favorire così una crescita sociale ed economica più equa e giusta. Il tutto in un particolare momento storico nel quale cittadini e imprese si scontrano quotidianamente con le difficoltà del mercato e della burocrazia.