Al CTO di Iglesias è stato attivato l’ambulatorio di stomaterapia

E’ operativo un nuovo ambulatorio infermieristico per la cura e la riabilitazione delle persone con stomia e gestione delle incontinenze con percorso di continuità assistenziale ospedale-territorio, a disposizione dei cittadini del Sulcis Iglesiente: si tratta di un servizio all’interno della Struttura Complessa di Chirurgia generale e Week Surgery del Presidio ospedaliero CTO di Iglesias, diretta dal dott. Francesco Autuori, gestito con la Struttura delle Professioni Sanitarie diretta dal Dott. Antonello Cuccuru.

Si inserisce nella rete degli ambulatori di stomaterapia della Regione Sardegna, eroga consulenze ai pazienti ricoverati presso il Presidio e agli esterni, che possono accedere con prescrizione del medico di medicina generale.

Il paziente viene preso in carico da personale infermieristico specializzato, con competenze avanzate in stomaterapia, che fornirà un’assistenza personalizzata durante tutto il percorso terapeutico riabilitativo, dal periodo pre-operatorio, fino al momento del ricovero ospedaliero ed infine durante il follow-up.

L’ambulatorio di stomaterapia vuole assicurare un servizio in sinergia tra ospedale, territorio e domicilio del paziente, attuando un percorso integrato di cura che garantisca l’omogeneità della risposta assistenziale in tutto il territorio regionale.

L’attività e le prestazioni erogate permetteranno al paziente l’assunzione di un coping adeguato, che gli consentirà di sviluppare le capacità di resilienza necessarie per la nuova condizione di vita. E’ essenziale, infatti, che la persona e/o il caregiver acquisiscano conoscenze e competenze specifiche per la cura della stomia affinché il paziente sia autonomo nella ripresa delle attività quotidiane, lavorative e sociali.

L’ambulatorio è operativo presso la UOC Chirurgia generale e Week Surgery del PO CTO di Iglesias dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00. Si accede previo appuntamento telefonico al numero 0781 3922680 o mediante invio mail all’indirizzo ambulatorio.stom aterapia@aslsulcis.it.

Si sta predisponendo l’attivazione del medesimo servizio presso la Casa della Salute di Sant’Antioco, per il quale verranno fornite ulteriori tempestive comunicazioni.