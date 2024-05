Questa sera la Guardia medica di Sant’Antioco resta chiusa per “assenza di medici”. Durissima denuncia del sindaco Ignazio Locci

«Sono stato appena avvisato che questa sera la Guardia Medica di Sant’Antioco rimarrà chiusa in quanto la Asl 7 non è stata in grado di realizzare i turni per il mese di maggio per “assenza di medici”. Questa comunicazione mi è stata data per le vie brevi alle 18.40 e io sono qui a dirvi che, nel caso doveste averne bisogno (mi auguro di no), potrete recarvi nelle Guardie mediche di Calasetta e San Giovanni Suergiu.

Scandaloso.»

La denuncia è stata fatta questa sera da Ignazio Locci, sindaco di Sant’Antioco, con un post pubblicato su Facebook.

«Scandaloso che mi venga comunicato poco prima dall’avvio del servizio, come se si trattasse dell’apertura o meno della pizzeria – aggiunge Ignazio Locci -. Domani mattina protesterò vivamente con la direzione della Asl locale e con l’assessore regionale della Sanità affinché risolvano immediatamente questo problema. Senza se e senza ma. Al di là delle (fastidiosissime) modalità con cui ci viene comunicato questo disservizio, un paese di oltre diecimila abitanti non può rimanere senza Guardia Medica.»