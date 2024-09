Esperti a confronto sulla tecniche chirurgiche più innovative, il 30 settembre e il 1° ottobre, al CTO e al Centro culturale di Iglesias

Sono circa 500 gli interventi annui eseguiti presso l’UO di Chirurgia Generale del CTO di Iglesias diretta dal dott. Francesco Autuori e riguardano principalmente la chirurgia di parete addominale, la Proctologia, la chirurgia oncologica del colon retto e il trattamento della litiasi biliare. Negli ultimi anni si assiste ad un trend in continua ascesa degli interventi eseguiti per via laparoscopica mini-invasiva soprattutto per la cura delle ernie della parete, per i laparoceli ed anche per le ernie inguinali: grazie a queste tecniche viene garantito un recupero post-operatorio più rapido rispetto alla chirurgia tradizionale, si riducono inoltre i tempi di ricovero con la possibilità di riprendere in tempi brevi le attività quotidiane e lavorative. E’ un tipo di chirurgia che intercetta una domanda piuttosto elevata e che si adatta a strutture chirurgiche con organizzazione agile “Week Surgery”, come quella presente al CTO di Iglesias: una struttura in grado di offrire tutte le soluzioni possibili. In questo contesto è nata l’esigenza e l’idea di organizzare il Congresso scientifico “La chirurgia della parete addominale in Week Surgery: oltre gli attuali confini” due giornate di studio e prove pratiche per fare il punto della situazione, il 30 settembre e il 1° ottobre, presso il CTO e il Centro Culturale di Iglesias, con l’intento di favorire l’incontro della maggior parte dei chirurghi sardi interessati alla problematica e il confronto con vere e proprie eccellenze internazionali e nazionali che hanno accettato, con entusiasmo, o di raggiungere la splendida Iglesias o di partecipare da remoto dagli Stati Uniti e dalla Spagna. Il Congresso, patrocinato dalla ASL Sulcis Iglesiente, si svolgerà in due giorni densi di attività e di alto profilo scientifico: il 30 settembre nel pomeriggio l’apertura del lavori con una sessione su temi di organizzazione sanitaria: verrà presentata l’esperienza del centro di Week Surgery di Budrio; un modello organizzativo di altissimo livello che ha consentito negli anni di aumentare significativamente il numero di interventi di media e bassa complessità. Si parlerà inoltre di presa in carico globale del paziente grazie a percorsi integrazione ospedale territorio con una tavola rotonda che metterà insieme tutte le figure coinvolte a diversi livelli. Di grande rilevanza le live surgery del 1 ottobre in diretta dal blocco operatorio del CTO di Iglesias: una sessione dinamica e multidisciplinare che vedrà la partecipazione di esperti nazionali e internazionali; le relazioni si alterneranno ai collegamenti con la sala operatoria. L’evento culminerà nella re-live surgery di un intervento di ricostruzione della parete addominale per un’ernia complessa commentato dagli esperti e presentato alla platea congressuale.