Incontro tra comune di Carbonia ed Abbanoa per giungere ad una soluzione dell’emergenza provocata da una perdita fognaria nella centrale via Gramsci

Ieri mattina vi sono state interlocuzioni tra il comune di Carbonia e la direzione di Abbanoa al fine di risolvere l’annoso problema della perdita fognaria nella via Gramsci. Criticità che i nostri concittadini hanno giustamente e, più volte, doverosamente segnalato e per la quale l’Amministrazione comunale di Carbonia – in una nota – si scusa con residenti e attività commerciali per il disagio e per gli odori nauseabondi ivi pervenuti.

Abbanoa ha comunicato che in questi giorni si provvederà alla sistemazione tramite un mezzo autospurgo e la prossima settimana si interverrà per le attività di potenziamento dell’impianto, così come concordato con l’Amministrazione comunale.