Sulcis Challenge, CCIAA e ManagerItalia presentano il progetto che sostiene le migliori idee per lo sviluppo e il rilancio del territorio

Idee ed energie per lo sviluppo e il rilancio del Sulcis: è l’obiettivo del progetto ‘Sulcis Challenge Startup Battle’, promosso dalla Camera di Commercio di Cagliari – Oristano con Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Umbria e che coinvolge i Comuni del territorio, l’Università, associazioni di impresa, associazioni di categoria, Istituti di credito.

«Grazie a Manageritalia e con le risorse del Just Transition Fund destinate al Sulcis Iglesiente – spiega il segretario generale della CCIAA, Cristiano Erriu – vogliamo offrire a giovani menti opportunità per sviluppare e realizzare soluzioni creative e sostenibili in un territorio in sofferenza, ma che ha tante potenzialità.»

Per due giorni, a Iglesias, il 5 e 6 novembre, manager esperti e rappresentanti delle principali associazioni imprenditoriali saranno a disposizione dei giovani partecipanti.

«La rigenerazione economica e sociale di un territorio – commenta Tommaso Saso, presidente di Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Umbria – è sempre frutto di una sinergia collettiva tra istituzioni, soggetti pubblici e privati. La nostra comunità di manager è pronta a mettersi a disposizione di questo progetto nella convinzione che competenze, capacità di gestione e di programmazione siano alla base di ogni iniziativa di successo, soprattutto in un territorio come quello del Sulcis carente di managerialità. Siamo pronti a supportare imprenditori, istituzioni e start-up nello sviluppare progetti concreti capaci di generare cambiamento, sviluppo economico e sociale, perché si cambia e si cresce solo insieme! L’abbiamo già fatto anche in altri territori.»

I dettagli del progetto Sulcis Challenge Startup Battle saranno illustrati giovedì 24 ottobre, alle 11.00, in una conferenza stampa a Cagliari, nella sede della CCIAA.