ASD Masainas: «Racchette in azione: Quando lo sport sfida il maltempo!»

Un colpo al maltempo! Il progetto “Racchette in classe” dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Masainas, sostenuto dal Comune e in collaborazione con l’Istituto “G. Marconi” di San Giovanni Suergiu, ha dimostrato che lo sport non conosce ostacoli, nemmeno quelli del cielo grigio! Nonostante la pioggia, la palestra comunale si è trasformata in un campo da gioco entusiasmante per gli

scolari della 3ª classe della Scuola Primaria del plesso di Giba.

Con racchette in mano e sorrisi sulle labbra, gli scolari hanno trasformato una giornata uggiosa in un festival dello sport, esplorando il mondo del tennis, padel, tennis da tavolo, volano e tennis da spiaggia. Ogni studente è diventato un campione, dando vita a un’esperienza indimenticabile all’insegna dell’entusiasmo e della partecipazione attiva.

Protagonisti sotto rete! In questa avventura sportiva, ogni colpo di racchetta era un messaggio chiaro: la passione per lo sport brilla più forte di qualsiasi nuvola! E così, armati di spirito sportivo e determinazione, i nostri piccoli campioni hanno mostrato che, quando si tratta di divertimento e amicizia, ogni partita è vinta!