L’avviso pubblico per l’erogazione di aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo

La Regione Sardegna, con delibera di Giunta Regionale n. 44/15 del 14/12/2023, in attuazione a quanto previsto dal DM n. 241/2023, ha disposto un sistema di “aiuti sociali” in favore dei residenti in Sardegna così come previsti dall’articolo 51 del Regolamento (CE) n. 651/2014.

Al fine di promuovere la riduzione degli svantaggi derivanti dall’insularità, la Regione Sardegna riconosce, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, un contributo sul prezzo del biglietto per le rotte di collegamento tra gli aeroporti situati in Sardegna e aeroporti situati all’interno dello spazio economico europeo.

Per la presentazione delle domande la Regione Sardegna ha avviato la piattaforma informatica unica denominata “SardegnaTrasporti”, dedicata alla presentazione e gestione delle richieste di aiuto sociale da parte degli utenti per il trasporto aereo per le rotte di collegamento tra gli aeroporti situati in Sardegna e aeroporti situati all’interno dello Spazio economico europeo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link del sito del comune di Carbonia: