Simone Atzori (Fit Cisl): «Nuova aggressione nella stazione di Villamassargia, si intervenga per tutelare lavoratori e passeggeri»

«Occorre garantire la sicurezza ai lavoratori e ai viaggiatori delle stazioni di Villamassargia, dove si è verificata, nei giorni scorsi, una ennesima aggressione.»

Lo denuncia il segretario di presidio della Fit Cisl del Sulcis, Simone Atzori, che ha scritto al Prefetto di Cagliari, ai vertici Rfi e alla Copma, l’impresa che si occupa della pulizia nella stazione di Villamassargia.

«Mentre svolgeva il suo lavoro, la scorsa mattina, un operatore è stato aggredito, senza alcun motivo, da un uomo che bivaccava nella stazione. Questa – riferisce Simone Atzori – è la seconda aggressione che i lavoratori operanti nella stazione subiscono, la prima fu l’accoltellamento di un dipendente del bar. La situazione non è più tollerabile, non dobbiamo aspettare che si verifichi una tragedia per intervenire.»

Il rappresentante della Fit chiede che «venga istituita una guardia per garantire la sicurezza ai lavoratori e ai viaggiatori in tutte le stazioni: Villamassargia, Iglesias e Carbonia».