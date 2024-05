Giovedì 16 maggio la Fondazione Dessì ospita l’incontro “Povertà educativa in Italia. Sentieri educativi per prevenire e contrastare l’abbandono scolastico e la dispersione sociale”

Nell’ambito degli appuntamenti racchiusi tra le iniziative del ciclo Il Premio intorno, la Fondazione Giuseppe Dessì ospita l’incontro “Povertà educativa in Italia. Sentieri educativi per prevenire e contrastare l’abbandono scolastico e la dispersione sociale”, a cura dello spazio itinerante Il cambiamento nasce da dentro. L’appuntamento è per giovedì 16 maggio, a partire dalle 16.00, alla Casa Dessì, in via Roma, 65, a Villacidro.

Si tratta di un importante momento di approfondimento, di riflessione e di discussione, che costituisce un’imperdibile opportunità di crescita sociale per il territorio. Obiettivo del convegno è scandagliare la diffusione della povertà educativa in Italia, sulla base delle recenti ricerche compiute, restituendo un quadro a contorni chiari: dai concetti che la definiscono in modo corretto, alle dimensioni assunte dal fenomeno. Successivamente si esamineranno l’importanza delle decisioni e dell’impegno delle istituzioni scolastiche nel promuovere la costruzione di una società che ponga l’inclusione sociale al centro del lavoro educativo, riconoscendo che l’educazione è un’impresa collettiva che richiede significativi interventi politici di contrasto alla povertà educativa.