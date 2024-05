Grande successo per la due giorni di “Monumenti aperti” a Carbonia

I componenti della grande squadra di “Monumenti aperti”, formata da centinaia di studenti, docenti, volontari e membri delle associazioni cittadine, con entusiasmo, passione e amore per la propria città, sono stati protagonisti di un grande evento culturale, turistico e storico, che ha richiamato a Carbonia migliaia di cittadini e di visitatori alla scoperta dei luoghi della nostra identità e dell’immenso patrimonio materiale e immateriale condensato in 25 siti di interesse, dislocati in modo uniforme nel centro cittadino, nei suoi borghi, nelle periferie e nelle frazioni. Diverse generazioni all’unisono: bambini e bambine, adolescenti, genitori, zii, zie, nonni e nonne, famiglie intere hanno partecipato tutte insieme a “Monumenti aperti”, animando e vivendo gli angoli più belli e talvolta nascosti della nostra città, dei suoi borghi, delle periferie e delle frazioni. Un esempio icastico di vitalità, fervore, dinamismo, partecipazione e aggregazione, socializzazione e cittadinanza attiva.