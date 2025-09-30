La Scuola Basket Miners Carbonia ha bagnato con una vittoria (90 a 78 alla Ferrini) il ritorno in serie C dopo 13 anni
La Scuola Basket Miners Carbonia ha bagnato con una vittoria il ritorno in serie C dopo 13 anni. 90 a 78 il risultato finale della partita con la Ferrini Pisano Arredamenti, rimasta in equilibrio nel primo quarto, chiuso con la squadra ospite avanti di un punto (22 a 21), ma poi con Fabio Cau e compagni sempre avanti (48 a 43 all’intervallo lungo e 72 a 62 alla fine del terzo quarto).
Scuola Basket Miners Carbonia: Messina, Boi 9, Barreiro 13, Manca 4, Deliperi 14, Cancedda C. 5, Crobu 4, Cau 21, Aste 1, Sciascia, Putignano 19, Cancedda F. Allenatore: Michele Matteu.
Ferrini Pisano Arredamenti: Murgia 3, Pedrazzini 12, Murru, Saba, Piras 10, Pisu 3, Taccori, Diana 4, Fancello 11, Sassaro M. 21, Madau 2, Marras 12. Allenatore: Marco Sassaro.
Parziali: 21-22; 27-21; 24-19; 18-16.
Arbitri: Nicola Saddi di Quartu Sant’Elena e Claudia Seu di Quartucciu.
Questi i risultati della prima giornata:
Sirius Pall. Nuoro – Demones Ozieri 66 a 63
Scuola Basket Miners Carbonia – Ferrini Pisano Arredamenti 90 a 78
Pol. Dinamo – Fisiokons Aurea Sassari 73 a 88
Basket Antonianum – Olimpia Cagliari 49 a 86
Sef Torres – Basket Sant’Orsola Sassari 66 a 84
Ha riposato Camping La Salina Calasetta
Classifica
Scuola Basket Miners Carbonia 2
Fisiokons Aurea Sassari 2
Olimpia Cagliari 2
Basket Sant’Orsola Sassari 2
Sirius Pall. Nuoro 2
Ferrini Pisano Arredamenti 0
Sef Torres 0
Basket Antonianum 0
Demones Ozieri 0
Pol. Dinamo Sassari 0
* Camping La Salina Calasetta 0
* Una partita in meno
