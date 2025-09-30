1 October, 2025
Sport

La Scuola Basket Miners Carbonia ha bagnato con una vittoria (90 a 78 alla Ferrini) il ritorno in serie C dopo 13 anni

La Scuola Basket Miners Carbonia ha bagnato con una vittoria il ritorno in serie C dopo 13 anni. 90 a 78 il risultato finale della partita con la Ferrini Pisano Arredamenti, rimasta in equilibrio nel primo quarto, chiuso con la squadra ospite avanti di un punto (22 a 21), ma poi con Fabio Cau e compagni sempre avanti (48 a 43 all’intervallo lungo e 72 a 62 alla fine del terzo quarto).

Scuola Basket Miners Carbonia: Messina, Boi 9, Barreiro 13, Manca 4, Deliperi 14, Cancedda C. 5, Crobu 4, Cau 21, Aste 1, Sciascia, Putignano 19, Cancedda F.  Allenatore: Michele Matteu.

Ferrini Pisano Arredamenti: Murgia 3, Pedrazzini 12, Murru, Saba, Piras 10, Pisu 3, Taccori, Diana 4, Fancello 11, Sassaro M. 21, Madau 2, Marras 12.  Allenatore: Marco Sassaro.

Parziali: 21-22;  27-21; 24-19; 18-16.

Arbitri: Nicola Saddi di Quartu Sant’Elena e Claudia Seu di Quartucciu.

Questi i risultati della prima giornata:

Sirius Pall. Nuoro – Demones Ozieri 66 a 63

Scuola Basket Miners Carbonia – Ferrini Pisano Arredamenti 90 a 78

Pol. Dinamo – Fisiokons Aurea Sassari 73 a 88

Basket Antonianum – Olimpia Cagliari 49 a 86

Sef Torres – Basket Sant’Orsola Sassari 66 a 84

Ha riposato Camping La Salina Calasetta

Classifica

Scuola Basket Miners Carbonia 2

Fisiokons Aurea Sassari 2

Olimpia Cagliari 2

Basket Sant’Orsola Sassari 2

Sirius Pall. Nuoro 2

Ferrini Pisano Arredamenti 0

Sef Torres 0

Basket Antonianum 0

Demones Ozieri 0

Pol. Dinamo Sassari 0

* Camping La Salina Calasetta 0

* Una partita in meno

 

