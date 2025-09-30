Premio Letterario Giuseppe Dessì: ultimi giorni tra presentazioni, incontri e laboratori, con due eventi dedicati allo scrittore villacidrese.

Settimana conclusiva per gli appuntamenti culturali che accompagnano il cammino della quarantesima edizione del Premio Letterario Giuseppe Dessì.

Ad aprire la settimana, giovedì 2 ottobre a Cagliari, sarà la presentazione del romanzo di Laura Pariani, Primamà (La nave di Teseo). L’appuntamento è alle 10.00, nell’Aula Magna Aresu dell’Università (via San Giorgio, 12), con la partecipazione della scrittrice e il contributo dei docenti universitari Irene Palladini e Duilio Caocci.

Laura Pariani è artista e scrittrice, già giurata e vincitrice del Premio Dessì è stata recentemente insignita del Campiello alla carriera. Dopo gli esordi nella pittura e nel fumetto ha privilegiato, dagli anni Novanta, l’attività di narratrice. Autrice di numerosi romanzi e opere teatrali, è stata premiata con riconoscimenti come il Grinzane Cavour, il Premio Chiara, il Premio Morante e il Mondello. Ha collaborato alla sceneggiatura del film di Gianni Amelio, Così ridevano (Leone d’oro 1998).

La programmazione prosegue a Villacidro, dove, alle 18.00, all’ex Mulino Cadoni, si terrà l’incontro Ricordando Gianni Filippini, storico direttore de L’Unione Sarda (1977-1986), successivamente editorialista e, dal Duemila, più volte direttore editoriale della testata. La serata, dedicata alla memoria del giornalista scomparso nel 2022, sarà condotta da due suoi compagni di strada: Lorenzo Paolini, attuale direttore editoriale e condirettore de L’Unione Sarda e la giornalista e scrittrice Maria Francesca Chiappe.

La giornata si chiuderà alle 21,30 con lo spettacolo teatrale Quando la neve cadde su Norbio, messo in scena dagli studenti del Liceo Piga di Villacidro, con la regia di Emanuele Bosu.

Venerdì 3 ottobre, a Casa Dessì, alle 18.00, si terrà l’incontro Giuseppe Dessì uno scrittore moderno: sarà un momento volto a raccontare e rileggere in chiave attuale l’opera dello scrittore villacidrese. Parteciperanno alla tavola rotonda gli scrittori Nicola Turi, Laura Pariani, Matteo Porru e Melania Muscas, con letture a cura degli studenti del Liceo Piga.