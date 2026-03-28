La Scuola di Cultura Politica Francesco Cocco inaugura il ciclo di incontri “Capire la guerra, promuovere la pace”

La Scuola di Cultura Politica Francesco Cocco, in collaborazione con ANPI Cagliari e con il supporto scientifico del Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni dell’Università di Cagliari, inaugura il ciclo di incontri “Capire la guerra, promuovere la pace”, un percorso pensato per comprendere i complessi scenari geopolitici contemporanei e rafforzare una cultura pubblica orientata al dialogo, alla giustizia e alla pace.

Il primo appuntamento, intitolato “Il Tempo di Ares”, si terrà mercoledì 10 aprile, dalle ore 16.00, presso La Vetreria di Pirri. L’incontro si propone di offrire una lettura multidisciplinare e critica delle crisi globali in atto – dalla guerra in Ucraina alle tensioni in Medio Oriente, fino alla crescente instabilità in altre aree del pianeta – inserendole in un quadro più ampio di trasformazioni politiche, economiche e sociali.

La giornata si aprirà alle ore 16.00 con un intro teatrale a cura di Tiziana Troja, come primo momento di riflessione emotiva e culturale sul tema del conflitto.

Seguirà una tavola rotonda (16.10 – 18.00), moderata da Mauro Tuzzolino della Scuola di Cultura Politica Francesco Cocco, che vedrà il contributo di:

• Matteo Meloni, giornalista ed esperto di geopolitica

• Francesca Mulas Fiori, Consigliera Comunale, Cagliari Città della Pace

• Simona Fanzecco, Segretaria della Camera del Lavoro di Cagliari

• Michele Schirru, Coordinatore nazionale Generazioni – Legacoop

• Don Ettore Cannavera, Comunità La Collina

A seguire, alle 18.10, è previsto un coffee break.

La ripresa dei lavori, alle 18.30, propone il monologo “Mi lego a Gaza”, scritto e interpretato da Francesca Pani, con drammaturgia e messa in scena di Mauro Mou. Un momento artistico dedicato alla tragedia umanitaria in corso e alle sue implicazioni simboliche e politiche.

Alle 18.40 si entrerà nel cuore dell’incontro con “Il Tempo di Ares”, dialogo curato da Francesca Pubusa del Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Cagliari e ANPI Cagliari, che intervisterà Stefano Lucarelli, docente di Politica Economica all’Università di Bergamo. L’intervento offrirà una lettura trasversale delle tensioni globali, tra dinamiche economiche, nuove forme di interventismo militare e trasformazioni dell’ordine mondiale.

La serata si concluderà alle 19.40 con un momento di dibattito aperto al pubblico e, alle 20.10, con “Su smurzu finale”, sempre a cura di NoiAltri Gastronomia Inclusiva.

«Il ciclo Capire la guerra, promuovere la pace – afferma Mauro Tuzzolino, presidente della Scuola di Cultura Politica Francesco Cocco – nasce dall’urgenza di comprendere un mondo attraversato da conflitti e da una crescente corsa al riarmo, ma anche dalla consapevolezza che l’opinione pubblica – in Italia e non solo – continua a esprimere una forte resistenza alle logiche belliche. L’obiettivo è promuovere un confronto ampio, accessibile e interdisciplinare, capace di illuminare le contraddizioni del presente e rilanciare il valore della pace come scelta politica e culturale. Noi continueremo a ripudiare la guerra, come ci insegna la nostra Costituzione», conclude Mauro Tuzzolino.