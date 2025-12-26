Il 27 e 28 dicembre l’Associazione EXTRA torna a Carbonia con un nuovo progetto dedicato alla memoria mineraria e alle nuove identità del Sulcis.
Il programma
Mattina – Sala Consiliare (10.00-13.30)
Workshop pratici di storytelling e comunicazione con il nostro “dream team”:
Guido Garau – Giornalista e facilitatore di storytelling
Stefano Cruccu – Video creator per social
Fabrizio Filigheddu – AI per velocizzare e affinare i processi
Francesco Cocco & Nicolò Cogoni – Strategia e contenuti social
Testimonianze di Mauro Villani (Museo del Carbone) e altre voci della memoria di Carbonia.
Regia a cura di Maurizio Battelli (Associazione EXTRA)
Lavoreremo insieme su testi, video e social per imparare a raccontare meglio Carbonia, le miniere e il territorio.
Pomeriggio/sera – Teatro Centrale
27 dicembre: spettacolo di Lapola e Tamurita
28 dicembre: concerto di Veronica Perseo
Un percorso completo: al mattino si costruiscono le storie, la sera si condividono emozioni e comunità.
La partecipazione ai workshop è gratuita per operatori del territorio, guide, associazioni, studenti e cittadini interessati.
Iscrizioni su Eventbrite: https://OLTREMINIERE.eventbrite.it
Patrocinio del Comune di Carbonia e progetto realizzato con il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. Fondo iniziative culturali a carattere regionale e territoriale L.R. 24/2025, art. 15, comma 25.
