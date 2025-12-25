Si è conclusa a Sant’Anna Arresi la seconda fase invernale di Angolazioni 2025, un percorso culturale che, tra il 14 e il 22 dicembre, ha trasformato il Centro di Aggregazione Sociale di via Giudice Mariano in uno spazio vivo di incontro, visione e partecipazione. Cinema, arti performative e teatro hanno accompagnato la comunità in un attraversamento condiviso del tema “Isole di Inverno”, inteso come tempo di rallentamento, relazione e riscoperta dei luoghi, lontano dalle logiche stagionali e dall’idea di cultura come evento episodico.

La rassegna ha confermato la scelta del Comune di Sant’Anna Arresi di investire in una proposta culturale continua, capace di abitare anche i mesi invernali e di rafforzare il legame tra territorio e comunità. Un’impostazione che ha trovato riscontro nella partecipazione del pubblico e nella qualità dei momenti di confronto generati dagli appuntamenti in programma.

Il 18 dicembre ha segnato uno dei momenti più intensi della rassegna con la performance Parole per immagini – Donne dell’artista Marta Proietti, seguita dalla proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, opera che ha stimolato un dialogo partecipato sui temi dell’identità, dell’emancipazione e del cambiamento sociale.

Domenica 21 dicembre il teatro è tornato a essere spazio collettivo di ascolto e inclusione, con un evento speciale che ha intrecciato performance e convivialità, restituendo centralità alle storie e ai percorsi umani spesso marginali, in un clima di condivisione autentica.

La chiusura di lunedì 22 dicembre ha visto la proiezione del film “La vita va così” di Riccardo Milani, commedia sociale ambientata in Sardegna che affronta il tema del rapporto tra sviluppo economico e tutela ambientale. La presenza in sala degli attori Gabriele Cossu e Massimiliano Medda ha arricchito la serata con un confronto diretto con il pubblico, rafforzando il dialogo tra cinema e territorio.

All’interno del programma ha trovato spazio anche la Residency for International Directors, che ha visto protagonista Roser Corella, regista e documentarista indipendente e fondatrice della casa di produzione Moving Mountains Films (Spagna–Germania). Durante la sua permanenza a Sant’Anna Arresi, Corella ha sviluppato un percorso di ricerca visiva sul tema “Isole”, incontrando la comunità e i partecipanti alla rassegna. Il video conclusivo della residenza sarà donato al Comune come testimonianza dell’esperienza culturale vissuta sul territorio.

Con questa seconda fase invernale, Angolazioni 2025 si conferma come una rassegna multidisciplinare e partecipata, capace di valorizzare autori sardi e voci del Mediterraneo, intrecciando cinema, performance, incontri e momenti conviviali legati ai prodotti e alle identità locali. Un progetto che sceglie consapevolmente di abitare l’inverno, restituendo centralità ai luoghi, alle relazioni e al tempo della comunità.

Angolazioni 2025 è una rassegna cinematografica e culturale promossa dal Comune di Sant’Anna Arresi, sostenuta dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito della Legge Regionale n. 15/2006, art. 15, dalla Fondazione di Sardegna e organizzata dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e dello Spettacolo.