Grande successo per l’ASD Shardana karate-Do Shotokan Iglesias nella gara di karate Coppa di Natale CSEN Sardegna, svoltasi a Uri
146Views
Grande successo per l’ASD Shardana karate-Do Shotokan Iglesias capitanati da Fernando Peddis, cintura nera 5° dan, nella gara di karate Coppa di Natale CSEN Sardegna, gara organizzata dal Comitato Regionale CSEN e Settore arti marziali CSEN Sardegna, svoltasi a URI (SS) domenica 21 dicembre 2025, con 400 atleti iscritti provenienti da tutta la Sardegna.
I 5 atleti partecipanti della Shardana karate-Do Shotokan Iglesias hanno portato a casa un ottimo medagliere e lusinghieri risultati:
– Fernando Peddis, 1° classificato Kata Master Cinture nere, over 60
– Salvatore Catalfamo, 2° classificato Kata Master Cinture nere, over 60
– Stefano Sanna, 1° classificato Kata Master Cinture marroni, over 50
– Giuliano Manis, 2° classificato Kata Master Cinture nere, over 40
– Alessandra Melis, 4ª classificata Kata Fem Seniores under 30.
NO COMMENTS