Sabato 28 dicembre verrà inaugurata al Museo del carbone la mostra “Dove il buio respira”, dell’artista visiva Chiara Caredda

L’esposizione, curata da Ottovolante Sulcis APS, fa parte della rassegna culturale Luci d’Autunno in Miniera, promossa dal Museo del Carbone – Centro Italiano della Cultura del Carbone.Il progetto espositivo.

Il percorso visivo esplora la relazione profonda tra corpo, materia e memoria. Attraverso un dialogo serrato tra luce e oscurità, le opere entrano in risonanza con l’identità storica della Grande Miniera di Serbariu, offrendo un’esperienza sensoriale.

Informazioni utili.

Location: Museo del Carbone – Edificio Auditorium (fronte Sotacarbo Spa), Grande Miniera di Serbariu, Carbonia.

Inaugurazione: sabato 28 dicembre, ore 11:00.

Periodo: dal 28 dicembre 2025 al 25 gennaio 2026.

Ingresso: libero e gratuito.

Orari di Apertura: dal martedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle 17:00.

Apertura ridotta: 31 dicembre, dalle ore 10:00 alle 13:00.

Chiusura: lunedì non festivi e 1° gennaio 2026.

L’artista. Chiara Caredda (Carbonia, 1992) è una fotografa e artista visiva. È iscritta al corso di laurea in Beni Culturali e Spettacolo dell’UniCA a Cagliari. Nel 2020-2021 ha partecipato come borsista al programma di alta formazione sull’immagine fotografica “Creare e Pensare la Fotografia”, organizzato da OCCHIO E.T.S. a Cagliari. Dal 2020 è nel direttivo di Ottovolante Sulcis A.P.S. per la quale cura esperienze didattiche in ambito fotografico. La sua pratica si focalizza sui meccanismi della memoria e del ricordo attraverso l’immagine. Utilizza diversi media, prediligendo l’utilizzo del collage analogico, il riutilizzo di immagini già esistenti e di varie tecniche off-camera e di stampa in camera oscura.

Luci d’Autunno in Miniera è un programma di eventi culturali promosso dal Museo del Carbone – Centro Italiano della Cultura del Carbone, col sostegno del Comune di Carbonia e del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, finanziato con Legge regionale 8 maggio 2025, n. 12, art. 1, comma 2. Tutti gli eventi della rassegna sono a ingresso gratuito.