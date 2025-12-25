Si è concluso tra gli applausi e una cornice di pubblico delle grandi occasioni il torneo interno di Natale organizzato dalla Bocciofila di Sant’Antioco. Una manifestazione che ha saputo unire competizione e spirito festivo, mettendo in luce la vitalità di un’associazione sempre più centrale nella vita sportiva cittadina.

A salire sul gradino più alto del podio, al termine di una serie di sfide avvincenti e giocate sul filo del millimetro, è stata la coppia composta da Carlo Colombo e Valentina Secchi. I due vincitori hanno dimostrato una sintonia perfetta e una precisione tecnica che ha strappato consensi a tutti i presenti, iscrivendo i propri nomi nell’albo d’oro di questa sentita edizione natalizia.

Ma a vincere è stato soprattutto il movimento. Il torneo ha visto infatti la partecipazione di innumerevoli giovani, la cui presenza ha dato un prestigio particolare alla competizione. Vedere ragazzi e ragazze confrontarsi con serietà e talento sulle corsie di gioco è il segnale più chiaro del ricambio generazionale in atto, portando una ventata di freschezza e “lustro” all’intero evento.

Il presidente Gianfranco Piras non ha nascosto la propria soddisfazione durante la cerimonia di premiazione: «Siamo estremamente orgogliosi del livello visto in campo, ma soprattutto della risposta dei nostri giovani. Questo successo ci dà la carica per guardare a un futuro roseo e ricco di nuovi traguardi. La nostra Bocciofila è più viva che mai e pronta a crescere ancora».

Con lo sguardo rivolto al domani, la società ha già avviato le manovre per la nuova stagione. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’anno sociale 2026. Un’opportunità per tutti i cittadini di Sant’Antioco – dai più piccoli agli adulti – di entrare a far parte di una realtà solida, dove lo sport diventa strumento di amicizia.

Rivolgersi presso la segreteria della Bocciofila di Sant’Antioco.

L’obiettivo è rafforzare il vivaio e promuovere l’attività agonistica e amatoriale per il 2026.