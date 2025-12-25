26 December, 2025
Sport

L’Iglesias Calcio (campione uscente) e il Carloforte sono le finaliste della 62ª Coppa Santa Barbara Trofeo Aldo Carboni

L’Iglesias Calcio (campione uscente) e il Carloforte sono le finaliste della 62ª Coppa Santa Barbara Trofeo Aldo Carboni. Si sono qualificate superano in semifinale rispettivamente l’Antiochense 5 a 0 e il Carbonia Calcio 2 a 1. La finalissima si disputerà domenica 28 dicembre, alle 10.00, allo stadio Comunale “Carlo Zoboli” di Carbonia.

Le quattro semifinaliste si erano qualificate al termine dei tre gironi eliminatori: Carloforte, Antiochense Calasetta e Iglesias Calcio prime classificate nei tre gironi, il Carbonia per sorteggio tra le seconde classificate (su Cortoghiana e Marco Cullurgioni Giba).

Ricordiamo che l’Iglesias Calcio è campione uscente. Lo scorso anno si impose nettamente in finale sulla Fermassenti con il punteggio di 4 a 0.

La Coppa Santa Barbara Trofeo Aldo Carboni è organizzata dalla delegazione provinciale Carbonia-Iglesias della Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti.

Giampaolo Cirronis

 

