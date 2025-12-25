26 December, 2025
Rosalba Castelli: «Sono rientrata da una settimana, ma porto addosso un forte mal di Sardegna»

L’artivista viandante Rosalba Castelli, protagonista per tre mesi del progetto “Orme d’ombra” confessa di essere stata travolta dal “mal di Sardegna”, in un messaggio di Buon Natale inviato alcuni minuti fa.

Sono rientrata da una settimana, ma porto addosso un forte mal di Sardegna.
Il corpo è tornato, sì, ma l’anima è rimasta lì, tra i luoghi attraversati e le persone incontrate. In questi giorni sento molto forte la gratitudine per tutto ciò che abbiamo vissuto insieme: i passi condivisi, le parole, i silenzi, i gesti di cura, l’accoglienza e la generosità che mi avete donato senza riserve. Ho la sensazione che i semi sparsi siano ora deposti, al sicuro, pronti a germogliare. E questo mi riempie di fiducia e di luce. Natale, per me, quest’anno è proprio questo: un tempo di raccoglimento, di riconoscenza profonda e di attesa buona, in cui lasciare che ciò che è stato costruito trovi la sua forma, anche nel racconto, perché è un’esperienza grande, vera, incredibilmente positiva, e merita di essere custodita e narrata.
Mi sento divisa tra due strade, ma una mi chiama più forte di tutte: tornare in Sardegna quanto prima. Perché la sento casa, perché mi mancano i vostri abbracci, il calore, la presenza, e perché so che lì una parte di me respira meglio.
Vi auguro un Natale di luce, quella che scalda senza accecare, quella che sa restare.
Grazie, davvero, per esserci statə, per aver camminato insieme, per aver reso possibile tutto questo.
Con affetto e riconoscenza,
Rosalba

