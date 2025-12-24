Si è svolta ieri sera, al Teatro Centrale di Carbonia, la premiazione degli studenti e delle studentesse che si sono distinti per risultati scolastici e meritorie attività sociali
Si è svolta ieri sera, al Teatro Centrale di Carbonia, la premiazione degli studenti e delle studentesse di Carbonia che si sono distinti per risultati scolastici e meritorie attività sociali. E’ stata un’occasione per celebrare l’impegno, la passione e la determinazione dei giovani che rappresentano il futuro della città di Carbonia.
L’Amministrazione comunale con l’assessorato della Pubblica ostruzione ha così riconosciuto il valore e il lavoro degli studenti e delle studentesse, che con dedizione portano avanti il proprio percorso di crescita e ha rivolto un grazie speciale al quartetto Easy Sound, che ha accompagnato la serata con la sua musica, rendendo l’evento ancora più speciale.
Un grazie dell’Amministrazione comunale anche alle famiglie, ai docenti e a tutti coloro che sostengono i ragazzi ogni giorno.
