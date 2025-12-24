Si è svolta ieri sera, al Teatro Centrale di Carbonia, la premiazione degli studenti e delle studentesse che si sono distinti per risultati scolastici e meritorie attività sociali

Si è svolta ieri sera, al Teatro Centrale di Carbonia, la premiazione degli studenti e delle studentesse di Carbonia che si sono distinti per risultati scolastici e meritorie attività sociali. E’ stata un’occasione per celebrare l’impegno, la passione e la determinazione dei giovani che rappresentano il futuro della città di Carbonia.

L’Amministrazione comunale con l’assessorato della Pubblica ostruzione ha così riconosciuto il valore e il lavoro degli studenti e delle studentesse, che con dedizione portano avanti il proprio percorso di crescita e ha rivolto un grazie speciale al quartetto Easy Sound, che ha accompagnato la serata con la sua musica, rendendo l’evento ancora più speciale.