24 December, 2025
MENU
mobile-logo
HomeIstruzioneSi è svolta ieri sera, al Teatro Centrale di Carbonia, la premiazione degli studenti e delle studentesse che si sono distinti per risultati scolastici e meritorie attività sociali
Istruzione

Si è svolta ieri sera, al Teatro Centrale di Carbonia, la premiazione degli studenti e delle studentesse che si sono distinti per risultati scolastici e meritorie attività sociali

0
119Views
Si è svolta ieri sera, al Teatro Centrale di Carbonia, la premiazione degli studenti e delle studentesse di Carbonia che si sono distinti per risultati scolastici e meritorie attività sociali. E’ stata un’occasione per celebrare l’impegno, la passione e la determinazione dei giovani che rappresentano il futuro della città di Carbonia.
L’Amministrazione comunale con l’assessorato della Pubblica ostruzione ha così riconosciuto il valore e il lavoro degli studenti e delle studentesse, che con dedizione portano avanti il proprio percorso di crescita e ha rivolto un grazie speciale al quartetto Easy Sound, che ha accompagnato la serata con la sua musica, rendendo l’evento ancora più speciale.
Un grazie dell’Amministrazione comunale anche alle famiglie, ai docenti e a tutti coloro che sostengono i ragazzi ogni giorno.

FOLLOW US ON:
Roberto Curreli è i

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Istruzione
L’IIS Beccaria
Istruzione
Istruzione: un nuovo
Istruzione
Il progetto UNICAsa
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY