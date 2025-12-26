26 December, 2025
Cultura

Lunedì 29 dicembre il sito Geo-Speleo Archeologico di Sa Marchesa – Nuxis ospita una Giornata dei Laboratori Scientifici – Geologia e Mineralogia

Lunedì 29 dicembre il sito Geo-Speleo Archeologico di Sa Marchesa, a Nuxis, ospita una Giornata dei Laboratori Scientifici – Geologia e Mineralogia. Sarà un’occasione preziosa per aprire le porte alla curiosità e alla scoperta con una giornata interamente dedicata a bambini e ragazzi!

Il programma

Dalle 10.00 alle 17.00
Laboratori scientifici di geologia e mineralogia
Visita alla grotta di Acquacadda e al museo geo-speleologico per tutta la giornata

Le attività si svolgeranno presso il sito di Sa Marchesa – Comune di Nuxis

Sarà un’occasione unica per imparare divertendosi e scoprire i segreti della Terra in modo coinvolgente e interattivo.

Il 27 e 28 dicembre

