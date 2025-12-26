Il concerto “Natale in Polifonia” sabato 20 dicembre nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco
Il concerto “Natale in Polifonia”, svoltosi sabato 20 dicembre 2025 nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco, a Iglesias, ha visto protagoniste due prestigiose formazioni corali: la Corale Caterina Cittadini, diretta dal maestro Mariano Garau, e il Coro Concordia Villa Ecclesiae, diretto dal maestro Paolo Autelitano. La manifestazione inserita nel programma delle attività dell’associazione culturale Anton Stadler si colloca pienamente nella missione dell’associazione, da sempre impegnata a promuovere e consolidare la cultura musicale attraverso iniziative di alto valore artistico e umano.
La suggestiva cornice della chiesa di San Francesco ha accolto il pubblico in un’atmosfera di profonda spiritualità, offrendo un’occasione preziosa per lasciarsi avvolgere dal mondo francescano, fatto di semplicità, essenzialità e universalità. Uno scenario capace di amplificare le emozioni e di rendere l’esperienza musicale ancora più intensa e autentica.
Il concerto si è aperto con l’esibizione della Corale Caterina Cittadini, che ha proposto il proprio repertorio con grande maestria, trasmettendo al numeroso pubblico le calde e suggestive atmosfere del Natale. Particolarmente apprezzato il brano “Gaudete”, composto per l’occasione dal maestro Mariano Garau, che ha ancora una volta confermato la sua profonda sensibilità musicale e le sue elevate capacità artistiche, riconosciute e apprezzate anche a livello internazionale.
A chiudere la serata è stato il Coro Concordia Villa Ecclesiae, che ha offerto un repertorio polifonico eseguito con precisione, vigore ed espressività, tratti distintivi della formazione. Il concerto è stato ulteriormente impreziosito dalla presentazione di due brani inediti, composti dal direttore Paolo Autelitano, il quale, pur visibilmente emozionato, ha saputo donare al coro e al pubblico il frutto del suo impegno, del suo studio e della sua crescita artistica. Un percorso maturato sotto la guida attenta e autorevole del maestro Mariano Garau, che ha seguito questo momento con partecipazione e sincero apprezzamento.
Non si dovrebbe mai scrivere un articolo lasciando spazio a considerazioni personali; tuttavia, in un’occasione così intensa e significativa, mi concedo questa licenza. Lo faccio con il cuore, come corista e come iglesiente, per esprimere un sentimento autentico di gratitudine.
Desidero ringraziare Remigio Cabras e la sua associazione, sempre generosi e disponibili nell’accogliere e sostenere manifestazioni musicali e artistiche che arricchiscono la nostra comunità. Un sentito grazie a Maura Porru e Fabio Furia, e con loro tutta l’associazione culturale Anton Stadler, per l’instancabile e appassionata opera di promozione della cultura musicale, portata avanti con competenza, dedizione e amore.
Il mio ringraziamento va inoltre alle coriste e ai coristi, veri protagonisti di questa esperienza condivisa, e al numeroso pubblico, la cui presenza attenta e partecipe ha reso la serata ancora più viva, intensa e significativa.
Infine, un ringraziamento speciale è dedicato alla musica, linguaggio universale capace di unire, emozionare e rendere gli uomini migliori.
Ignazio Melis
