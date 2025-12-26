Il Bindua avrà presto un nuovo terreno di gioco in erba sintetica di ultima generazione. Al via un progetto da 1.647.179,19 euro. Intervista al suo presidente Carlo Murru

La prima squadra milita, con alterne fortune, nel girone B del campionato di Seconda categoria (festeggia il Natale dopo la bella vittoria casalinga sulla Gioventù Assemini Calcio, portando a 8 punti il margine di sicurezza sulla zona playout) ma il vero orgoglio della società è costituito dalla fiorente attività del settore giovanile nel panorama delle società che perano nel Sulcis Iglesiente. Parliamo del Bindua, società presieduta dal dottor Carlo Murru, che alla vigilia di Natale ha annunciato una novità destinata a rivoluzionare in positivo il futuro dell’attività della società iglesiente: il progetto che prevede la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo di Bindua con la realizzazione di un nuovo terreno di gioco in erba sintetica di ultima generazione.

L’iter amministrativo per la realizzazione dell’intervento è iniziato il 19 giugno scorso con l’approvazione della deliberazione del Consiglio comunale di Iglesias n. 29, con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica, apposto il vincolo preordinato all’esproprio e dichiarata la pubblica utilità dell’intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo di Bindua”. E’ stata avviata la procedura espropriativa finalizzata all’acquisizione delle aree occorrenti per realizzazione dell’intervento e con la deliberazione della Giunta comunale n. 329 del 19/09/2025 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell’intervento dell’importo complessivo di 1.816.000,00 di euro. Il comune di Iglesias ha presentato istanza per l’assegnazione di un contributo regionale di pari importo e la Regione Sardegna ha concesso al comune di Iglesias un contributo di 1.500.000,00 di euro e il 5 dicembre scorso è stata stipulata l’apposita convenzione tra la regione Sardegna e il comune di Iglesias. Il quadro economico definitivo dell’intervento è pari all’importo complessivo di 1.647.179,19 di euro, dei quali 1.500.000,00 di euro finanziati dalla Regione Sardegna e 147.179,19 di euro cofinanziati dall’Amministrazione comunale di Iglesias.

«Con il progetto dell’impianto sportivo di Bindua, una volta che sarà realizzato, porteremo a conclusione un programma di impiantistica sportiva che prevedeva di dotare di impianti adeguati le tre società calcistiche operanti in città – spiega Nicola Concas, assessore dei Lavori pubblici -. Per l’Iglesias Calcio, la squadra di vertice, stiamo completando i lavori di ristrutturazione della gradinata, della tribuna e degli spogliatoi del Monteponi, al termine dei quali dovremo mettere mano al terreno di gioco. L’Iglesias, inoltre, disporrà del campo Casmez. L’ASD Antas Calcio ha a disposizione il campo Ceramica intitolato a “Gigi Riva”. Per il Bindua – conclude Nicola Concas – contiamo di bandire la gara per l’affidamento dell’appalto ad inizio anno e di appaltare i lavori entro l’estate.»

Giampaolo Cirronis

