Sabato di grandi eventi, in piazza Roma, a Carbonia, per una serata speciale a cura di Pro Loco Carbonia e CCN Carbonia Produce – di Nadia Pische

Prima Disney Cartoon Dreams, un viaggio tra favole e colonne sonore che hanno fatto la storia. I personaggi più amati dei classici d’animazione in uno spettacolo per grandi e piccoli, tra musica, luci e coreografie.

Infine, il concerto di Damiano Caddeo, in arte EroCaddeo, presentato da Massimo Fadda (presidente CCN Carbonia Produce) e Gianfranco Marongiu (presidente Pro Loco Carbonia) e dall’assessora della Cultura, Sport, Spettacolo, Patrimonio, Decentramento Giorgias Meli. Cantautore pop sardo diventato famoso per aver partecipato a X Factor 2025 piazzandosi al secondo posto, eroCaddeo ha conquistato i giudici col suo inedito “Punto”. Nato a Modena nel 1997 e cresciuto a Sinnai, in provincia di Cagliari, il giovane artista si è poi trasferito a Torino per inseguire il suo grande sogno musicale. Prima della sua partecipazione a X Factor aveva già pubblicato singoli ed un EP “Scrivimi quando arrivi”. Ora finalmente corona il suo sogno e calca uno dopo l’altro numerosi palchi in Italia.

A Carbonia emozionato, simpatico e tenero, come quando si avvicina a mamma Eva per darle un bacio, riempie tutto intorno al palco con un pubblico “Senza età”, tra i fan più piccoli Lucrezia e Fabio che gridano il suo nome a squarciagola. Verso la fine dello spettacolo invita anche una coppia sul palco per dedicarle la sua “Luglio”.

“Un bravo ragazzo” che ha promesso a mamma Eva di restare così ed è proprio lei a raccontarmelo mentre con gli occhi “a cuoricino” segue il suo dolce “Damiano”.