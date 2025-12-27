Sabato di grandi eventi, in piazza Roma, a Carbonia, per una serata speciale a cura di Pro Loco Carbonia e CCN Carbonia Produce – di Nadia Pische
Sabato di grandi eventi, in piazza Roma, a Carbonia, per una serata speciale a cura di Pro Loco Carbonia e CCN Carbonia Produce.
Prima Disney Cartoon Dreams, un viaggio tra favole e colonne sonore che hanno fatto la storia. I personaggi più amati dei classici d’animazione in uno spettacolo per grandi e piccoli, tra musica, luci e coreografie.
Poi Laser Show, spettacolo di colori, disegni di luce e coreografie sincronizzate con la musica, scenografia alle architetture della piazza, uno show spettacolare vissuto con il naso all’insù.
Infine, il concerto di Damiano Caddeo, in arte EroCaddeo, presentato da Massimo Fadda (presidente CCN Carbonia Produce) e Gianfranco Marongiu (presidente Pro Loco Carbonia) e dall’assessora della Cultura, Sport, Spettacolo, Patrimonio, Decentramento Giorgias Meli. Cantautore pop sardo diventato famoso per aver partecipato a X Factor 2025 piazzandosi al secondo posto, eroCaddeo ha conquistato i giudici col suo inedito “Punto”. Nato a Modena nel 1997 e cresciuto a Sinnai, in provincia di Cagliari, il giovane artista si è poi trasferito a Torino per inseguire il suo grande sogno musicale. Prima della sua partecipazione a X Factor aveva già pubblicato singoli ed un EP “Scrivimi quando arrivi”. Ora finalmente corona il suo sogno e calca uno dopo l’altro numerosi palchi in Italia.
A Carbonia emozionato, simpatico e tenero, come quando si avvicina a mamma Eva per darle un bacio, riempie tutto intorno al palco con un pubblico “Senza età”, tra i fan più piccoli Lucrezia e Fabio che gridano il suo nome a squarciagola. Verso la fine dello spettacolo invita anche una coppia sul palco per dedicarle la sua “Luglio”.
“Un bravo ragazzo” che ha promesso a mamma Eva di restare così ed è proprio lei a raccontarmelo mentre con gli occhi “a cuoricino” segue il suo dolce “Damiano”.
